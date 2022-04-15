الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية يحاصر اللبنانيين في شهر رمضان.

2022/04/15 | 01:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الذي

رافق قدوم شهر رمضان هذا العام، إلى

تقلص السلة الغذائية للمواطن اللبناني،

وتبدلت عملية شراء السلع من الكيلوغرام

إلى الحبة والحبتين كل بحسب حاجته، بل

أصبح تأمين الطع

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