2022/04/15 | 01:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زهير الأعرجي : بعد ان قدمت استقالتي عاد تهريب السكراب للواجهة | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d9WnKatK-iQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زهير الأعرجي : بعد ان قدمت استقالتي عاد تهريب السكراب للواجهة | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زهير الأعرجي : بعد ان قدمت استقالتي عاد تهريب السكراب للواجهة | المعادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).