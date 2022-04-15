والقول كما قال أيمن في باب العامود ، ولكن! - جواد بولس

2022/04/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس والقول كما قال أيمن في باب العامود، ولكن !نشر النائب أيمن عودة يوم الأحد الماضي شريط فيديو قصيرًا، بطول دقيقتين ونصف فقط، كان صوّره وهو يقف أمام أشهر وأكبر المداخل إلى مدينة القدس القديمة المحتلة، المعروف باسم "باب العامود".ولم تتوقف حملة التحريض الإسرائيلية ضد النائب عودة، رئيس القائمة المشتركة، منذ لحظة نشر الفيديو حتى يومنا هذا، ولم يشارك فيها أبواق اليمين الصهيوني المنفلت ......





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