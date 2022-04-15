‎:النخبة وصعود الطبقة الوسطى وجهات نظر في الثقافة العراقية. - مظهر محمد صالح

2022/04/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح 1- تمهيد:بين فكرة (التملك) التي جاء بها كارل ماركس 1818-1883 في توصيف الطبقة الوسطى وبين واحدة من الاطروحات التي جاء بها (آلان كروجر Alan Krueger ) استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة برنستون في الولايات المتحدة والذي اعتمد معيار ( الدخل) كاساس في توصيف الطبقة الوسطى ،والتي جاءت كاكثر التعريفات إنتشارا في السنوات القليلة الماضية في توصيف معنى الطبقة الوسطى.



اذ عرف مركز Pew للأبحاث في الولا ......





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