أنفال - ماجد الحيدر

2022/04/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر ماجد الحيدر - أنفالفي صباحٍ كهذاكانت الطائراتُ تنثرُ النارَ والسموموكان الهواءُ ثقيلاً ثقيلا يخنقُ الأطفالَ والزهورَ والفراشاتِوكانت الجرافاتُتدفنُ البساتينَ وتسوّي القرى بالتراب.وكان الجلادُ عابساًيتلو الأنفالَوالعالمُ صامتٌ كالقبور بعد ستةٍ وعشرين عاماًولِدتْ لي حفيدةٌكلما ضحكَتْأو استقبلتْ نسيمَ الجبالِأو أنشدتْ "أي رقيب"

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