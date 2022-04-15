مقتل مواطن بانفجار عبوة غرب تكريت

2022/04/15 | 01:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مواطن بانفجار عبوة غرب تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في جزيرة غرب تكريت اثناء مرور مواطن".

وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب في مقتله".

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