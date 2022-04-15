ضرغام اسماعيل: التحفظ الدفاعي أمر طبيعي أمام فريق بحجم الشباب

2022/04/15 | 01:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دافع لاعب القوة الجوية ضرغام اسماعيل، عن الاسلوب الدفاعي للصقور أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا.وتعادل القوة الجوية مع الشباب بهدف لمثله في الجولة الثالثة من دور المجموعات.وقال اسماعيل في تصريح لموقع الاتحاد الاسيوي إن “التحفظ الدفاعي أمر طبيعي أمام فريق بحجم وقوة الشباب السعودي وخاصة وإن المباراة تقام على […]

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