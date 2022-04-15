البنتاغون: غرق الطراد موسكفا “ضربة كبيرة” للأسطول الروسي

2022/04/15 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس أن غرق الطراد موسكفا “ضربة كبيرة” للبحرية الروسية في البحر الأسود.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة سي إن إن، “هذه ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود”، مشيرا إلى أن الطراد “جزء رئيسي من جهودهم لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود”.وأضاف […]

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