2022/04/15 | 01:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xu0zV2TOugk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم الحلفي يحذر من تفاقم الازمات الاجتماعية: ستكون هناك عودة الى حلول الشارع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم الحلفي يحذر من تفاقم الازمات الاجتماعية: ستكون هناك عودة الى حلول الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).