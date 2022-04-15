الآسيوي يختار مدافع الصقور أفضل لاعب في مباراة الشباب السعودي

2022/04/15 | 01:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختار الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، المدافع البنمي رودريك ميلير، أفضل لاعب في مباراة القوة الجوية والشباب السعودي.وتمكن ميلر من تسجيل هدف الصقور الوحيد في المباراة عند الدقيقة 68 من عمر اللقاء، فضلاً عن إتقانه للأدوار الدفاعية.وتعادل القوة الحوية مع الشباب بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد […]

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