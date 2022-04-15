التعادل الايجابي يحسم مواجهة القوة الجوية والشباب السعودي

2022/04/15 | 02:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة القوة الجوية أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا.وأقيمت المباراة على ملعب فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.وجاء هدف الصقور عن طريق اللاعب رودريك ميلير في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، فيما عدل الشباب النتيجة عن طريق حسين القحطاني […]

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