مدرب الشباب يدافع عن قائد فريقه ويوجه طلباً لحكيم شاكر

2022/04/15 | 02:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دافع مدرب الشباب السعودي ماريوس سوموديكا، عن قائد فريقه ايفر بانيغا بعد اتهامه بإثارة المشكلات من قبل مدرب القوة الجوية حكيم شاكر.وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة إن “بانيغا لاعب مميز وأطالب حكيم شاكر أن يذهب الى الفيفا بدل الاتحاد الاسيوي لشكوى اللاعب”.وبين أن “بانيغا لعب كرة قدم والخصم […]

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