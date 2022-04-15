لماذا أضحت الإمارات وجهة للشركات المنسحبة من روسيا؟

2022/04/15 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم كبرى الشركات الأميركية التي غادرت روسيا بنقل موظفيها من موسكو إلى الإمارات، حيث ما يزال يمكن للروس الحصول على تأشيرات للدخول.

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