2022/04/15 | 02:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dgW5JgYvUfk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو الي يخلي الشاب او البنت يفكرون بالزواج المبكر؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شنو الي يخلي الشاب او البنت يفكرون بالزواج المبكر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).