في ذكرى حريق نوتردام.. اكتشاف تابوت غامض أسفل الكاتدرائية

2022/04/15 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الثالثة للحريق الذي تعرضت له كاتدرائية نوتردام، قال علماء آثار فرنسيون الخميس، إن تابوتا غامضا من الرصاص تم اكتشافه بعد الحريق سيتم فتحه ومعرفة الأسرار التي يخفيها قريبا.

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