2022/04/15 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون فيديو على أنه لتظاهرة حديثة نفذها جزائريون أمام مقر الفيفا في سويسرا احتجاجا على "الظلم التحكيمي" الذي أخرج منتخب بلادهم من تصفيات مونديال 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الظلم التحكيمي".. حقيقة التظاهرات الجزائرية "أمام مقر فيفا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الظلم التحكيمي".. حقيقة التظاهرات الجزائرية "أمام مقر فيفا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).