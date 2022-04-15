2022/04/15 | 03:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقارات بغداد.. أسعار خيالية رغم ضعف البنى التحتية والخدمات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: suyASlqShaE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقارات بغداد.. أسعار خيالية رغم ضعف البنى التحتية والخدمات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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