أكسيوس: إسرائيلي تأمل أن تصلح واشنطن علاقتها بالرياض

2022/04/15 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر إسرائيل بقلق إلى التوتر المستمر في العلاقات بين إدراة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والسعودية، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تقارب سعودي مع روسيا والصين وتواجد أميركي أقل في الخليج ما قد يشجع إيران.

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