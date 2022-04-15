واشنطن تستعرض ملف حقوق الإنسان في العراق

2022/04/15 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهي القضايا والانتهاكات التي يصعب على الحكومة العراقية إيقافها؟

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