2022/04/15 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صورة لحشد كثيف قيل إنه لأول تجمع عام بعد إطاحة البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء، عمران خان، إلا أن فريق التحقق من الأخبار التابع لوكالة رويترز توصل إلى أن تاريخ الصورة يعود لما قبل عزل خان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة صورة الحشد الكبير الداعم لعمران خان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة صورة الحشد الكبير الداعم لعمران خان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).