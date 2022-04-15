2022/04/15 | 06:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DH4R52HyICk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - توصيات واشنطن للعراق بشأن حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - توصيات واشنطن للعراق بشأن حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).