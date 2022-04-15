2022/04/15 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق موسكفا قبل أن تصل ميناء سيفتسبول في جزيرة القرم وبعد انفجار وحريق على متنها ليل الأربعاء، يلخص صورة الحرب في أوكرانيا وهي تقترب من الشهرين من دون أن تكون استولت روسيا على مدينة رئيسية أو حسمت معركة كبرى ضد جيش هو أقل عديد بثلاثة أضعاف منها.

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