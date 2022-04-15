اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى

2022/04/15 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة، في باحة المسجد الأقصى في القدس بحسب ما أفاد شهود عيان ومسعفون.

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