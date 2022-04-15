للصائمين في رمضان.. قائمة تهمك بالمشروبات النافعة والضارة

2022/04/15 | 07:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم نقع التمر بعد نزع النوى في اللبن أو الحليب الدافئ.

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