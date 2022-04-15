اللاجئون الأوكرانيون إلى أميركا قد يضطرون لمفارقة كلابهم

2022/04/15 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه اللاجئون الأوكرانيون العابرون للولايات المتحدة عن طريق المكسيك مشكلة جديدة تتمثل في عدم السماح للكلاب بالدخول، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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