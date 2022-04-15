2022/04/15 | 08:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس، ما أسفر عن سقوط سبعة جرحى بحسب ما أفاد شهود عيان ومسعفون.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني إن "سبعة مصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات في الجزء العلوي من الجسم".

وذكر شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي على بعضهم.

ويشهد الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة سبعة فلسطينيين باشتباكات بباحة المسجد الأقصى في القدس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة سبعة فلسطينيين باشتباكات بباحة المسجد الأقصى في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).