2022/04/15 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول إفريقية بالإضافة إلى اليمن، لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية جراء الأزمة الأوكرانية.وقالت الأمم المتحدة في بيان: “النزاع الأوكراني يؤدي إلى اضطراب أسواق الغذاء”، معلنة الإفراج عن “100 مليون دولار لمكافحة الجوع”.وأضافت أن “تداعيات الصراع في أوكرانيا […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمواجهة أزمة مرتبطة بأحداث أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمواجهة أزمة مرتبطة بأحداث أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمواجهة أزمة مرتبطة بأحداث أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).