أمريكا تنفي الموافقة على الإفراج عن أصول إيرانية

2022/04/15 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم توافق على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في دول ثالثة، تطبيقا للعقوبات الأمريكية ضد إيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، إن “كل عقوباتنا قائمة وستكون قائمة حتى نتمكن من ضمان العودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي”.وأضاف أن […]

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