السعودية.. يُمنع استخدام عبارة

2022/04/15 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، عبدالرحمن الحسين، أن القوانين والأنظمة بالوزارة تمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل".

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