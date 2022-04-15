مناورات بحرية أمريكية يابانية للتدريب على تبادل المعلومات حول إطلاق صواريخ

2022/04/15 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن اليابان والولايات المتحدة أجرتا مناورات مشتركة في بحر اليابان قامتا خلالها بالتبادل التدريبي للمعلومات حول إطلاق صواريخ باليستية.وجاء في بيان صدر عن البحرية اليابانية، اليوم الجمعة، أن المناورات شاركت فيها المدمر “الكونغو” اليابانية وكذلك سفينتان تابعتان للقوات البحرية الأمريكية.وعمل الطرفان على تنفيذ عدد من […]

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