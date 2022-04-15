2022/04/15 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى مانشستر سيتي “ضربة قوية” قبل لقاء القمة أمام ليفربول الإنكليزي، بنصف نهائي كأس الاتحاد، السبت المقبل.وأعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، غياب نجمه الأول كيفن دي بروين، عن اللقاء المرتقب، بعد إصابته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في لقاء دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.كما أكد غوارديولا غياب المدافع الإنكليزي كايل ووكر، عن […]

ظهرت المقالة “خبر مقلق” لمان سيتي قبل موقعة ليفربول..



غياب “الفتى الذهبي” أولاً على ايرث نيوز.

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