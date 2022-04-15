كيف تكتشف الإجهاد الناجم عن “كوفيد”؟!

2022/04/15 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا شك أن متحوّر أوميكرون ربط التعب والإعياء بعدوى “كوفيد”.والآن، حتى NHS تتعرف على علامة التحذير هذه على أنها من أعراض الفيروس.ومع ذلك، فإن التعب لا يحدث فقط عندما تكون مصابا بـ “كوفيد”، بل يمكن أن يظهر مع حمى القش والفيروسات المختلفة والحالات الأخرى.وإليك كيفية اكتشاف إجهاد “كوفيد” على وجه […]

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