إيلون موسك يعلق على سؤال عن سبب رغبة

2022/04/15 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الملياردير الأمريكي، إيلون موسك على سؤال حول سبب رغبة السعودية وقف عرض قدمه لشراء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وذلك بعد تغريدات للأمير السعودي، الوليد بن طلال أعلن فيها رفضه هذه الصفقة.

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