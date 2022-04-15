الصين تعلن عن مناورات واسعة قرب تايوان

2022/04/15 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت الصين أنها ستجري مناورات عسكرية واسعة النطاق في منطقة تايوان وذلك في رد على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني سيجري مناورات جوية وبحرية عسكرية في منطقة تايوان، مشيرة إلى أنها موجهة ضد "الإشارات الخاطئة" للولايات المتحدة حول قضية تايوان.

وقال بيان لوزارة الدفاع الصينية: "في 15 نيسان، ستجري المنطقة الشرقية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات مشتركة لاختبار الاستعداد القتالي لعدة صنوف وفروع للقوات في المياه والمجال الجوي لبحر الصين الشرقي وحول تايوان، وستشارك فيها مدمرات وفرقاطات وقاذفات ومقاتلات وقوات أخرى".

وشدد البيان الصيني على أن "هذه الإجراءات موجهة ضد الإشارات الخاطئة المتكررة للولايات المتحدة بشأن قضية تايوان".

وكان المستشار الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، قد صرّح يوم أمس الخميس بأن سلطات بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع إعادة توحيد تايوان مع الصين بالقوة.

وشدد سوليفان أثناء مشاركته في مؤتمر نظمه النادي الاقتصادي بواشنطن على أن "سياستنا العامة هي أننا سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم

المصدر: وكالات

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