فايزر: الجرعة المعززة تزيد حماية الأطفال من أوميكرون

2022/04/15 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت شركتا فايزر وبيونتيك، إن جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، توفر حماية كبيرة ضد المتحور أوميكرون لدى الأطفال الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.وأضافت شركتا الأدوية، أن تحليل مصل الدم لثلاثين مشاركا من الأطفال الذين تلقوا جرعة معززة في إطار دراسة، أظهر زيادة الأجسام المضادة المحيّدة لأوميكرون بواقع […]

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