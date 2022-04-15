تشافي عن توديع الأوروبي: أمل التأهل لدوري الأبطال مازال حياً

2022/04/15 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، أن آينتراخت فرانكفورت يستحق التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب البلوجرانا، موضحًا أن فريقه لم يلعب جيدًا، لكن عليه التركيز الآن على منافسات الليجا وحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.وعلى ملعب “كامب نو” فاز فرانكفورت بثلاثية لهدفين على برشلونة ليتأهل لنصف النهائي بمجموع […]

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