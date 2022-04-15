خلية الازمة تحدد موعد الموجة الخامسة للجائحة في العراق - عاجل

2022/04/15 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حددت خلية الازمة الصحية في ديالى، اليوم الجمعة، موعد الموجة الخامسة لوباء كورونا في البلاد.

وقال عضو الخلية وسام سعدون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب دول العالم غيرت سياساتها حيال ملف اخذ المسحات وبات يعتمد على الحالات المشكوك بها لذا انخفض معدل الاصابات بوتيرة كبيرة في الاونة الاخيرة"، لافتا الى أن "موعد الموجة الخامسة للوباء بعيد وفق التوقعات الصحية".

وأضاف أنه "اذا حدثت اي موجة قادمة ستكون خفيفة و لن تكون شرسة مثل الموجات السابقة من ناحية اعداد الاصابات العالية"، مؤكدا أن "هناك مسار موحد في كل مؤسسات العالم حيال التنبوء بقدوم اي موجة وهي ان تصل معدل الاصابات 10% من كل 100 مسحة لكن ما يسجل حاليا ادنى من ذلك بكثير".

وأشار الى أن "اخذ اللقاحات اولوية ويجب الاستمرار به لانه يزيد من تحصين الاجساد امام الوباء ويقلل من اي مضاعفات جراء الاصابة".

وسجل العراق مؤخرا تدني كبير في معدلات الاصابة بفيروس كورونا بعد انتهاء ذروة الموجة الرابعة التي كانت قاسية جدا في معدلات الاصابة والوفيات.

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