برشلونة يفتح تحقيقاً بحادثة الجماهير في مباراة فرانكفورت

2022/04/15 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، لإظهار وجهه بعد غزو ملعب كامب نو من قبل حوالي 20 ألف من مشجعي آينتراخت فرانكفورت.وأكد رئيس برشلونة في تصريحات عقب المبارة أن “الوقائع قيد التحقيق، وأن الإجراءات ستتخذ حتى لا يتكرر هذا الوضع”.وقال لابورتا: “أنا قلق لأن ما حدث كان عارًا لا يمكن […]

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