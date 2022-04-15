كوريا الجنوبية ترفع معظم قيود الوباء بعد انخفاض الإصابات

2022/04/15 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كوريا الجنوبية، الجمعة، إنها سترفع معظم القيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 الأسبوع المقبل، بما في ذلك حظر تجول في منتصف الليل على المطاعم، حيث تظهر علامات تضاؤل ​​عدد الحالات لمتغير أوميكرون، على الرغم من أن الناس سيظلون مضطرين لارتداء أقنعة.

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