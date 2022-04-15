الانيق يهزم زاخو ويعزز وصافته لممتاز الكرة

2022/04/15 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عزز فريق الطلبة وصافته للدوري الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على ضيفه زاخو بهدفين لهدف، اليوم الخميس.وأقيمت المواجهة على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من البطولة.وسجل ثنائية الانيق كل من حمزة عدنان في الدقيقة 38 ومحمد جواد في الدقيقة 52، فيما جاء هدف زاخو الوحيد عن طريق […]

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