الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية قبالة سواحل تايوان

2022/04/15 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت القيادة العسكرية الصينية في المنطقة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة ستجري مناورات عسكرية في المنطقة القريبة من تايوان.وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بيانا جاء فيه: “في 15 نيسان، أرسلت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني سفنا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء المناورات والتدريبات”.[…]

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