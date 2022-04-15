قراءة في فكر عبد الكريم سروش | المعرفة الدينية معرفة بشرية - عدنان إبراهيم

2022/04/15 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_إبراهيم قراءة في كتاب القبض والبسط في الشريعةللمفكر الليبرالي عبد الكريم سروش (*)باديء ذي بدء دعونا نتفق أن ظاهرة تعدد الأديان ظاهرة طبيعية، لأنها مفرزات حضارية تختلف باختلاف الحضارات والثقافات، حتى لو افترضنا جدلاً أنها ظهرت في عصر القرية الواحدة لكان يجب أن تتعدد أيضاً، فالبشرية حتى الآن لم تتحد على منهج واحد مع تقارب المسافات وعدم الحاجة لغير محرك البحث جوجل..



إذن ظاهرة تعدد الأديان ليست ظا ......





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