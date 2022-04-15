من أجل بيان نقابي -1- - أشملال حدو

2022/04/15 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أشملال_حدو من أجل بيان نقابي -1-توطــئة:نستهدف من خلال هذه الورقة، فتح نقاش على هامش ما يعرفه المشهد النقابي بالمغرب، على الأقل في قطاع التعليم، من قلق وتوتر غير بعيد على أشكال الإضطراب الاجتماعي والسياسي العام.



طبعا، من العوائق الكأداء التي نرى على قاعدتها تتعمق أسباب وفواصل الإختلاف بين الأفراد أو الجماعات، منظمين كانوا أو غير منظمين، غياب بوصلة نظرية/إيديولوجية مستوحاة من صلب الشروط البنيوية للواق ......





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