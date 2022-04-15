كاميرا ترصد لحظة هجوم دلفين على مدربتها خلال عرض مباشر في ميامي

2022/04/15 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات فيديو اللحظة التي هاجم فيها الدلفين صندانس مدربته خلال عرض مباشر في حوض أسماك ميامي.

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