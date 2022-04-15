2022/04/15 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط تؤكد وضع سياسات لاستيعاب زيادة السكان في العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:35

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