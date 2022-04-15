الولايات المتحدة تبيع مروحيات هجومية لنيجيريا بمليار دولار

2022/04/15 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لنيجيريا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية متقدمة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار على الرغم من مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد.وأعلنت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة بقيمة 997 مليون دولار تضم 24 طائرة هليكوبتر من طراز “بيل إيه إتش – 1 زد فايبر” ومعدات […]

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