يخص أزمة بالبلاد.. اتهام جديد يوجه للتحالف الثلاثي - عاجل

2022/04/15 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحمل الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، التحالف الثلاثي مسؤولية تعطيل العمل البرلماني.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان، "التحالف الثلاثي هو المسؤول عن استمرار الانسداد السياسي خصوصا انه اثر بشكل كبير على العمل البرلماني وعلى المستوى التنفيذي والرقابي".

وأضاف ان "التحالف الثلاثي مطالب بتقديم المصلحة العامة والعليا للبلاد على المصالح السياسية والشخصية"، مشيرا الى ان "اي ازمة تحدث حاليا على اي مستوى يتحملها التحالف الثلاثي فهو الذي يرفض كل الحلول ويصر على الخلافات ".

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