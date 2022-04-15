2022/04/15 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي، الخميس، تقلص ظاهرة حيتان الاراضي في ديالى بنسبة 70%.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" جهودنا في مواجهة ملف حيتان الاراضي التي تسعى الى التهام الاراضي الحكومية والزراعية في بعقوبة ومحيطها رغم تعقيداتها وخطورتها التي وصلت الى استهدافنا بشكل مباشر بعدة طرق اثمرت عن تقلص واضح وبنسبة بلغت 70%".

واضاف الحيالي، ان "حيتان الاراضي هي ظاهرة برزت في السنوات الاخيرة مدعومة من قبل متنفذين حاولت السيطرة على الاراضي بشتى الطرق وتقطيعها وبيعها كقطع سكنية مبالغ اموال بالملايين دون أي مسوغ قانوني".

وأوضح، انها "ساهمت في خلق اشكاليات كبيرة في خرائط انتشار الوحدات السكنية سواء في بعقوبة او بقية المدن لافتا الى انها ظاهرة لاتنحصر ي مركز المحافظة بل تمتد الى مدن اخرى".

واشار الى ان" دعم بغداد لنا في مواجهة حيتان الاراضي ضروري من خلال تعزيز الاطر القانوني الرادعة بحق من يحاول الاستيلاء والسيطرة على املاك الدولة والتصرف بها كيفما شاء دون أي مسوغ قانوني".

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