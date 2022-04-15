السلطات المغربية تضبط عصابة تزوير تأشيرات دخول إلى بلدان أجنبية

2022/04/15 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضبط الأمن المغربي، “عصابة” بمدينة وجدة في شرق البلاد، للاشتباه في تورط أفرادها بتزوير وثائق رسمية تستخدم في الحصول على تأشيرات سفر إلى بلدان أجنبية.وقالت المديرية العامة للأمن المغربي، عبر “تويتر”، إن “عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تمكنوا من توقيف ثمانية أشخاص في إطار شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة […]

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