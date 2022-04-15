ماسك وتويتر.. موظفون يقاومون سيطرة الملياردير

2022/04/15 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب موظفو تويتر عن قلقهم من بيئة العمل داخل الشركة حال استحواذ الملياردير، إيلون ماسك، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

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